Son dakika haberleri... Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralılar sürücü İrfan Demir, Burak Kallıkçı ve Cengiz Akan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada sürücüyle birlikte araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Paşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde İrfan Demir idaresindeki 34 RY 59 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tel örgüleri aşarak atık su kanalına uçtu.

Ataşehir 'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 15:51

Kaynak: AA

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