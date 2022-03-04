Son dakika haberleri... Ataşehir'de vukuatlı kavşak: Sürekli kaza oluyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ataşehir'de vukuatlı kavşak: Sürekli kaza oluyor

04.03.2022 00:57
Son dakika haberleri... Ataşehir'de vukuatlı kavşak: Sürekli kaza oluyor

Edinilen son dakika haberine göre Ataşehir'de trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı, bu nedenle sürekli kazaların yaşandığı kavşak sürücüler tarafından "vukuatlı kavşak" olarak anılmaya başlandı.

Ataşehir'de trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı, bu nedenle sürekli kazaların yaşandığı kavşak sürücüler tarafından "vukuatlı kavşak" olarak anılmaya başlandı. Mahalle sakinleri önlem alınarak kazaların önüne geçilmesi için yetkililerden yardım istedi. Kontrolsüz kavşakta yaşanan kazalar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kazalar, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının ve hız engelleyici kasislerin olmadığı kavşakta sürücülerin kontrollü geçişlerindeki dikkatsizliklerinden dolayı aynı kavşakta sürekli kaza olduğu belirtildi. Sürücüler arasında vukuatlı kavşak olarak bilinen kavşakta hemen hemen her hafta kaza olduğu ifade edildi. Mahalle sakinleri yetkililere seslenerek, kazaların yaşandığı kontrolsüz kavşağa trafik lambası konulması yada hız kesici kasislerin yapılması için yardım istedi. Öte yandan birbirinden ilginç olan kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Tedbir alınmasını istiyoruz"

Cenk Kaçak, "10 yıldır benim burada emlak ofisim var. Bu noktada sürekli kaza oluyor. Buraya biz kavşak yapılmasını istiyoruz veya bu yollardan çıkan arabaların yavaşlatılmasını istiyoruz. Bu yoldan arabalar hiç fren yapmadan geçiyor. Bu durumun kontrol altına alınmasını istiyoruz. Burada sürekli kaza oluyor ve kendimizi de koruyamıyoruz. Geçen arabanın içinde otururken dükkanımızın önündeki otomobilimize çarptılar. Artık tedbir alınmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada Son dakika haber! Ataşehir'de vukuatlı kavşak... Trafik ışığı ve kasislerin olmadığı kavşaktaki kazalar kamerada

Ferhat Paşa Mahallesi, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ataşehir'de vukuatlı kavşak: Sürekli kaza oluyor - Son Dakika


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