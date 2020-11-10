Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü Oratoryo ile andılar - Son Dakika

Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü Oratoryo ile andılar

Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü Oratoryo ile andılar 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade salonunda Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve Oratoryo ile gerçekleşti.

Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü Oratoryo ile andılar ERZURUM - 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade salonunda Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve Oratoryo ile gerçekleşti. Pandemiye uygun şekilde gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi, Cumhuriyet Savcısı, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanları, Atatürk Üniversitesi Rektörü ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan programda konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden programda videolar izlendi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanmış olan Oratoryo gösterisinden sonra program sona erdi.

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