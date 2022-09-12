Son dakika haberleri... Ateş açtığı eşini yaralayan koca, 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ateş açtığı eşini yaralayan koca, 1 ay sonra yakalandı

12.09.2022 16:39
Son dakika haberleri... Ateş açtığı eşini yaralayan koca, 1 ay sonra yakalandı

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, geçen ay tartıştığı eşi A.K.'ye (35) tabancayla ateş açarak yaralayan Emrah K. (33), jandarma tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, geçen ay tartıştığı eşi A.K.'ye (35) tabancayla ateş açarak yaralayan Emrah K. (33), jandarma tarafından yakalandı.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Beydoğan Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda 1 çocukları olan A.K. ile eşi Emrah K., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Emrah K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı. Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak balkondan atladı. Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K., kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan A.K., bir süre önce taburcu edildi.Olayın ardından kaçan Emrah K., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde suç aleti silah ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kafanıza göre haberleri yazıp çizmeyin. İnsanların hakkında olur olmaz şeyler yazmayın. Doğruları yazın" dedi. Emrah K.'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Kızılpınar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ateş açtığı eşini yaralayan koca, 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ateş açtığı eşini yaralayan koca, 1 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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