Son dakika haberi: Afyonkarahisar'dan giden ekipler Marmaris'te yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'dan giden ekipler Marmaris'te yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor

27.06.2022 10:23

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'dan giden ekipler Marmaris'te yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken Afyonkarahisar'dan yangına destek için giden ekipler yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'dan giden ekipler Marmaris'te yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken Afyonkarahisar'dan yangına destek için giden ekipler yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alınırken, Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor. Özverili bir çalışma sistemi içerisinde devam eden yangın soğutma çalışmalarında orman ekipleri adeta ateş kahramanları gibi mücadele veriyor.

Şuhut Orman İşletme Şefliği Personeli Şuayip Düzdaş vermiş oldukları mücadele ile ilgili, "Şuhut Orman İşletme Şefliğinden 5 gün önce buraya geldik. Özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarını yaptık. Soğutma çalışmalarının ardından ise dinlendik. Allah'ın izniyle birazdan memleketimize geri döneceğiz" dedi.

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Son dakika haber: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor Son dakika haber: Marmaris Bördübet yangınında soğutma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Afyonkarahisar'dan giden ekipler Marmaris'te yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Afyonkarahisar'dan giden ekipler Marmaris'te yangın soğutma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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