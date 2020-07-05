Son dakika haberleri... 'Ateş Kartalı' 1 saatte 7 sorti yaptı, 60 ton su boşalttı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Ateş Kartalı' 1 saatte 7 sorti yaptı, 60 ton su boşalttı

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Urla ilçesinde, evde yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen ve hem yerleşim yerlerini hem de dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağlarını tehdit eden yangında, alevlerin kısa sürede söndürülmesinde amfibi tipi 'BE 200...

İZMİR'in Urla ilçesinde, evde yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturması sonucu çıktığı iddia edilen ve hem yerleşim yerlerini hem de dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağlarını tehdit eden yangında, alevlerin kısa sürede söndürülmesinde amfibi tipi 'BE 200 ES' Rus yangın söndürme uçağı etkili oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de ikinci pilot olarak test uçuşuna katıldığı uçağın 27 dakika içinde yangın yerine vardığı ve 1 saat içinde 7 sorti yaparak, 60 ton su boşalttığı öğrenildi.

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, geçen çarşamba günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 31 arazöz, 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yapılan çalışmayla yangın, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangından yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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Jandarma ekiplerinin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evde kaynak yaptığı bu sırada çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğu, daha sonra alevlerin ormanlık alana sıçradığı iddia edildi. Ancak şüphelinin, jandarmaya verdiği ifadede, "Kaynak yapmadım" dediği ve yangının kendisi yüzünden çıkmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in oksijen deposu denilen ve gür ormanların olduğu bölgede çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında ise amfibi tipi 'BE 200 ES' Rus yangın söndürme uçağı etkili oldu. Geçen 17 Haziran'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla tanıtımı yapılan, 12 ton su taşıma kapasiteli ve 'Ateş Kartalı' lakaplı uçak, yangın bölgesindeki etkili müdahalesiyle takdir topladı.

1 SAATTE 7 SORTİ, 60 TON SU

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 13.18'de ilk ihbarı aldıklarını ve 13.28'de de alevlere ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Saatler 16.00'ya geldiğinde ise yangını tamamen kontrol altına aldık. Rusya'dan kiralanan uçağı İzmir'de ilk defa kullandık ve çok etkili oldu. Uçağımız 27 dakika içinde yangın sahasında oldu. Yaklaşık 1 saat çalıştı ve bu 1 saatte 7 sorti yaptı. Toplamda 60 ton su attı. Yangının önlenmesinde çok büyük katkı sağladı. Jet motorlu bir uçak ve manevra kabiliyetleri de çok yüksek. Baraj havzalarına da inebilen bir uçak olması onun önemini artırıyor. Mürettebatı Rus, ancak Orman Genel Müdürlüğümüzün temsilcisi olarak hem de telsiz irtibatını sağlamakla görevli bir Türk pilotumuz da bulunuyor" dedi.

'ÇEVRESİNDE YERLEŞİM YERLERİ VARDI'

Derince, yangının çok kritik bir bölgede çıktığını ve büyümesi halinde sıkıntılar yaratabilecek bir alan olduğunu belirterek, "Çevresinde yerleşim yerleri de vardı ve bunun için derhal uçağı kaldırdık. Biz ormanlarımızı 7/24 esasına göre gözetliyoruz. En ufak bir ihbarda hemen güçlerimizi yangın mahalline yönlendiriyoruz. En önemli husus erken ve etkin müdahale. Bu bağlamda hem havadan hem de karadan müdahalemizi hemen yapıyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELERİ ORMAN YANGINLARI DENİZLERDE BİTERDİ'

Öte yandan, yangın sadece yerleşim yerlerini değil, Urla'da dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağlarını da tehdit etti. Bölgede yaşayan iş insanı Can Ortabaş, söz konusu yangına orman ekiplerinin çok hızlı ve etkili müdahale ettiğini belirterek, "Ben kendi adıma, bütün orman işçilerine ve yönetimine teşekkür ediyorum. İlk defa bu kadar hızlı bir müdahale gördüm. Daha önceleri, teknolojinin bu kadar gelişmiş olmadığı dönemlerde, orman yangınları ancak denizde biterdi. Ancak, artık bu konuda daha iyiyiz. Alevler biraz daha büyüseydi, yerleşim yerlerini ve bizlerin üzüm bağlarını da etkilerdi, ekiplerin zamanında müdahalesi sadece ormanlarımızı, yeşilimizi korumakla kalmadı, aynı zamanda çevredeki vatandaşların da umudunu korudu" dedi.


İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Ateş Kartalı' 1 saatte 7 sorti yaptı, 60 ton su boşalttı - Son Dakika

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