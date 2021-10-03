Üye Girişi
Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti

03.10.2021 12:10
Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, ateşin kahramanları olarak bilinen itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da, ateşin kahramanları olarak bilinen itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor. 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekipleri, kentte son 8 ayda bin 119 yangına müdahale ederken 851 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 107 kişilik ekibi ile 24 saat aralıksız görev başında kalarak, hem can hem de mal kaybının önlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Avrupa standartlarında ekipmanlara sahip olan itfaiye ekipleri, kentte son 8 ayda bin 119 yangına müdahale ederken 851 kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Tüm gün canla başla çalışan, kendi canından önce başkasının canını ve malını ön plandan tutan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına da Belediye Başkanı'nın talimatları ile giderek destek verdi.

8 ayda bin 119 yangına müdahale ettiklerini aktaran Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, "Bu yangınlar, büyük yangınlar. Küçük yangınları istatistiklere koymadık. 78 tane sıkışmalı trafik kazasına müdahale ettik. Maddi hasarlı değil, içerisinde vatandaşımız sıkıştığı zaman itfaiye ekiplerinin gidip çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim ettikleri trafik kazaları. 443 insan kurtardık. Yangın, göçük, çökmeden, intihar vakalarından, dumandan etkilenen vatandaşlarımızı sağlam çıkarmışız ve sağlık ekiplerine teslim etmişiz. 330 tane hayvan kurtarmışız. Şuanda kurtardığımız hayvanlardan bazıları da itfaiyemizde arkadaşlarımız tarafından bakılmaktadır. Özelikle kedilerimiz, köpeklerimiz var. Onları da hayvan barınağına gönderdik. Biz bunun dışında bin 119 itfaiye vakasına müdahale etmişiz. 8 ayda sadece itfaiye olayı budur. Yani biz bin 119 itfaiye olaylarına birebir müdahale etmişiz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda 8 kişilik bir uzman ekibi Manavgat'a gönderdik. Orada 15 gün boyunca Manavgat ormanlarında vatandaşımızın yanında olmuş, yangınla mücadele etmiş ve başarıyla memleketimize gelmişlerdir" dedi.

"Bizde mesai diye bir şey yok"

107 personelin olduğunu aktaran Başgün, "3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. 24 -48 esasına göre. Ama önemli olay ve yangınlarda 107 personelimizin 107'sini de itfaiyede konuşlandırıyoruz. Onları buradan yangınlara veya afetlere gönderiyoruz. Bizde mesai diye bir şey yok, sabah 7 buçukta mesaiye başlarız ama bizim mesainin bitiş saati yoktur. Ne zaman ki itfaiye olayları azaldığı zaman işte belki akşam 7, 8, 10 hatta bazen evinize gidişte tekrar olay mahalline gittiğimiz oluyor. İtfaiyeci biraz özveriyle yapılan bir hizmettir" diye konuştu.

'Çıkan orman yangınlarının hepsi kundaklamaydı'

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını aktaran Başgün, "Yangınlar genelde dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kundaklama gibi olaylardan çıkıyor. Çıkan orman yangınlarının hemen hemen hepsi kundaklamaydı. Yani aynı anda 100 e yakın yangın çıkıyorsa veya aynı anda aynı bölgenin farklı noktalarında yangın çıkıyorsa bunun kundaklama olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Kundaklamayı yapan hainlerin çoğu da güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanıp, adli mercilere teslim edildi. Onların en ağır cezaları almaları lazım. Çünkü yangında sadece ağacımız gitmiyor. Oradaki hayvanların evi, yurdu, yuvası gidiyor. Orada mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarımızdan şehit, gazi olanlar, dumandan etkilenip hala tedavi görenler oldu" şeklinde konuştu.

"Küçük önlemlerle büyük olayların önüne geçme imkanına sahibiz"

Yazın özelikle rastgele sağa sola fırlatılan cam şişelerin yangına davetiye çıkardığını vurgulayan Başgün, "Bazen vatandaşlar ekin ve anız yakıyor. Temizlik amacıyla bir şeyleri yakmaya çalışıyor. Önünü alamayınca bakıyorsun ki büyük bir faciaya yol açmış. Bir de tedbir hususunda gerçekten eksiğimiz çok. Buradan herkese sesleniyorum. Herkesin evinde bir yangın söndürme cihazı bulundursun. Herkes aracında bir yangın söndürme cihazı bulundursun. Yangının ne zaman nerede karşımıza çıkacağını bilemeyiz. Küçük önlemlerle büyük olayların önüne geçme imkanına sahibiz. Tedbir her şeyin önünde geliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti
Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti
Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti
Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti

Togo Cumhuriyeti, İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak 12:03 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var 11:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü 11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor 10:53 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor 09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak 00:06 Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak

Son Dakika Haberleri
12:05 Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı
12:02 Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var
11:39 Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı, O Ses Türkiye'ye damga vurdu         
11:45
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
"DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor         
11:10
Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim         
10:42
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 12:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ateşin Kahramanları 8 ayda bin 119 yangına müdahale etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement