Son dakika haberleri: Atık kağıtlar tutuştu, bahçede bulunan tonlarca karton küle döndü
Son dakika haberlerine göre İZMİT'te bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde depolanan atık kartonların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.
İZMİT'te bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde depolanan atık kartonların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından fabrika binasına sıçramadan söndürüldü. Yangında geri dönüşüm için kullanılacak olan tonlarca karton küle döndü.Yangın saat 10.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Fabrikanın bahçesinde, geri dönüşüm yapılmak üzere depolanan atık kartonlarda çıkan yangın kısa sürede bahçede bulunan bütün kartonların tutuşmasına neden oldu. Yangını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bu sırada fabrika çalışanları ise, yığılı halde bulunan kartonlara itfaiye ekipleri tarafından ulaşılabilmesi için iş makinesiyle kartonları bahçenin diğer tarafına taşıdı. Yangında fabrika bahçesinde bulunan tonlarca atık karton kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İtfaiye, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:47 - Kaynak: DHA
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