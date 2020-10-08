Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

08.10.2020 12:08
Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde yaşandı. Evinin damında yer alan atık su borusunda bir yavru kedinin sıkıştığını gören ev sahibi, kendi imkanları ile kediyi çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kedinin sesinin geldiği noktada gider borusunun içerisine bıraktığı ip ile yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi hızla uzaklaşırken vatandaşlar ise titiz çalışma için ekiplere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Viranşehir, Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

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