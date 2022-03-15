Son dakika haber: Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu - Son Dakika

Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da uzun süre devlet hastanesi olarak kullanılan ve taşındıktan sonra atıl duruma düşen bina, yabancı uyruklu şahıslar ile hırsızların hedefi haline geldi. Hırsızlar, her hafta geldikleri binada bulunan demir kapı ve pencereleri sökerek beraberlerinde getirdikleri kamyona yükleyip götürdüğü öğrenildi.

Elazığ'da uzun yıllar devlet hastanesi olarak hizmet veren ve taşınmasının ardından atıl duruma düşen bina, hırsızların iştahını kabarttı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde binaya giren bir grubun, hastanedeki demir, kapı, pencere gibi malzemeleri söktüğü belirlendi. Olayı gören vatandaşların ifadesine göre hırsızlar söktükleri malzemeleri kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.