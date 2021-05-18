Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre 1.0 puan artarak yüzde 27.8 düzeyine yükseldi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15 - 24 yaş grubundaki genç nüfus da yüzde 24.7'ye karşılık gelen 2 milyon 922 bin kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.3 ve potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.1 düzeyindeydi. Bu dönemde işsizler 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişiye çıkarken, işsizlik oranı 0.1 puan azalarak yüzde 13.5'e geriledi. İstihdam oranı 0.3 puan artarak yüzde 43.3'e, istihdam edilenler 692 bin kişi artarak 27 milyon 391 bin kişiye çıktı.Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.3 puan artarak yüzde 50'ye, işgücüne katılanlar da 781 bin kişi artarak 31 milyon 668 bin kişiye yükseldi.Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2.0 puan azalarak yüzde 28.1 olarak gerçekleşti.İstihdamın yüzde 69.9'unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4.6'sını işverenler, yüzde 16.7'sini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 8.8'ini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.Bir yıl ve daha fazla süreli işsizler (uzun süreli işsizler) 1 milyon 252 bin kişiydi ve işsiz sayısının yüzde 29.3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu.Çeyreklik sonuçlar ortaya koymak amacıyla tasarlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2021 yılına kadar çeyreklik sonuçların yanı sıra aylık işgücü tahminleri üçer aylık hareketli ortalamalar yöntemiyle hesaplanarak yayımlandı. Eski yöntemde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım sonuçları aynı zamanda çeyreklik tahminler olarak değerlendiriliyordu. (Grafik)