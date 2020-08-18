Son dakika haberleri: Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı - Son Dakika

Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı

HATAY - Hatay'da, izmarit çöpünün neden olduğu yangın doğalgaz kaçağı paniği yaşattı.

Olay, Antakya ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. İzzet Güçlü Caddesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından atılan izmarit, yol kenarında bulunan su tahliye borusunun alev almasına neden oldu. Görenler tarafından doğalgaz kaçağı düşüncesiyle panik yaşatan yangının ardından olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında caddede trafik kilitlendi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından kilitlenen trafik yenide normale döndü.