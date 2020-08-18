Son dakika haberleri: Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı

Son dakika gelişmesine göre Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı Hatay'da, izmarit çöpünün neden olduğu yangın doğalgaz kaçağı paniği yaşattı.

Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı

HATAY - Hatay'da, izmarit çöpünün neden olduğu yangın doğalgaz kaçağı paniği yaşattı.

Olay, Antakya ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. İzzet Güçlü Caddesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından atılan izmarit, yol kenarında bulunan su tahliye borusunun alev almasına neden oldu. Görenler tarafından doğalgaz kaçağı düşüncesiyle panik yaşatan yangının ardından olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında caddede trafik kilitlendi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından kilitlenen trafik yenide normale döndü.

Son dakika haberleri: Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:59

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Atılan izmarit doğalgaz kaçağı paniği yaşattı - Son Dakika
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