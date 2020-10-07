Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor

07.10.2020 11:13

Son dakika habere göre - Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor Beykoz'da atla terapi dönemi başladı Beykoz'da otizmli, serabral palsi hastası ve fiziksel engelli ihtiyaç sahibi çocuklara özel atla terapi (hipoterapi) hizmeti başladı.

- Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor

Beykoz'da atla terapi dönemi başladı

İSTANBUL - Beykoz'da otizmli, serabral palsi hastası ve fiziksel engelli ihtiyaç sahibi çocuklara özel atla terapi (hipoterapi) hizmeti başladı. Fizyoterapi uzmanları eşliğinde ilk kez atlarla buluşan çocukların heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Dünyada ve Türkiye'de otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif bir yöntem olan atla terapi, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Beykoz Belediyesi'nin ilçedeki engeli çocukların yaşam kalitelerini artırmak ve tıbbi tedavilerine destek olmak amacıyla başlattığı hizmetten ihtiyaç sahibi çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak yararlanıyor.

Spor ve oyun bir arada

Uygulama kapsamında refakatçileriyle destek tedavinin verildiği merkezlere getirilen çocuklar, atlarla ilk tanışmanın ardından hayatlarına sağlık katacak seanslara başlıyor. Fizyoterapi uzmanları ve gözetmenler eşliğinde ata binen çocuklar hayvan sevgisi, spor ve oyun yoluyla tedaviye kolaylıkla adapte oluyor.

Doktor raporu gerekli

Atla terapi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, hastalıklarını gösterir sağlık raporu ve ata binmelerine engel olmadığına dair doktor raporunu beyan etmeleri gerekiyor. Merkeze gelen her çocuğa hastalık düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel program hazırlanıyor. Salgın koşullarına uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde verilen hizmet kapsamında çocukların merkezlere ulaşımları da Beykoz Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Atla terapi nedir?

Hipoterapi, diğer adıyla "at ile terapi", atın iyileştirici etkisinden yararlanılarak uygulanan alternatif bir tedavi yöntemi. Atın hareketlerini, uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek uygulanan tedavide atların ritmik yürüyüşlerinden faydalanarak engeli bulunan hastaların kas, denge, koordinasyon ve iletişim becerileri kazanması amaçlanıyor.

Çocukların at ile uyum gösterme isteği; kullanamadığı veya kaybettiği duruşsal reflekslerini ortaya çıkarıyor, var ise artırıyor. Atın ritmik yürüyüşleri ile ortaya çıkan bu uyarılar, hastanın birçok sistemini harekete geçiriyor.

Atla terapi hizmetinden yararlanmak isteyen ailelerin gerekli evraklarla Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Birimi ya da Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.

Otizmli çocuğunu atla terapiye getiren anne Nurcan Safi, "Beykoz belediyemizin düzenlemiş olduğu atla terapiye çocuğumla birlikte katılım sağlıyorum. Çocuğum on yaşında, otizm tanısı almış bir evladım. Burada ata binerek çocuğumda birçok fayda gördüm. Hem fiziksel hem ruhen. Çünkü buraya gelirken o kadar çok heyecanlı, ruhen de çok mutlu olarak geliyor. Burada aynı zamanda sadece ata binmiyoruz, doğayla baş başa kalıyoruz, sosyalleşiyor çocuklarımız. At üzerinde dengede durmayı da öğreniyor. Oğlumda otizm vardı. Yürümesinde hafif denge sıkıntıları oluyor. Ama atın üzerinde bu denge probleminin biraz daha azaldığını görmekteyim. Fayda sağlamakta. Biz buraya gelmekten çok mutluyuz, çocuğum mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum" dedi.

Ata binmekten keyif aldığını belirten engelli bir çocuk, "Ata biniyoruz. Ne güzel. Herkese iyi eğlenceler. Ata binmeyi çok seviyorum" dedi.

Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor
Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor
Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor
Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor

Beykoz Belediyesi, oyunlar, Engelli, Beykoz, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi         
16:32
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi         
16:24
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:48:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Atla terapi engelli çocuklara şifa oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei