Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı

14.04.2021 17:30
Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı, System.String[]

Son dakika habere göre At yarışlarının mabedi olan Veliefendi Hipodromu'nda yeni sezonun çim yarışları bugün start aldı.

At yarışlarının mabedi olan Veliefendi Hipodromu'nda yeni sezonun çim yarışları bugün start aldı. 27 Haziran Pazar günü 95'inci kez yapılacak olan Gazi Koşusu'nun adaylarından olan 3 yaşlı safkan İngiliz atları da ilk gün pistte boy gösterdi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda ilkbahar-yaz yarış sezonu, bugün 10 koşulu programla başladı. Türkiye Jokey Kulübü yönetim kurulu üyelerinden at sahibi ve yetiştirici Gülnur Gülerce yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GÜLNUR GÜLERCE: ÇİM PİSTTE YARIŞMAK ÇOK BAŞKADIRİstanbul'da Kasım ayına kadar haftada 3 gün yarış yapılacağını vurgulayan Gülerce, "İlkbahar-yaz sezonu bugün İstanbul Veliefendi Hipodromumuzda başlıyor. Yeni sezonla birlikte çim pist yarışları da yeniden koşulmaya başlayacak. İstanbul, ilkbahar-yaz yarış sezonunda yarışlar Nisan ayından Kasım ayına kadar çarşamba, cuma, pazar olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. 12 Nisan'da Bursa ve Şanlıurfa'da, 13 Nisan'da Adana ve Ankara'da yarış sezonunu açtık. Bugün 14 Nisan'da İstanbul ve Elazığ yarış sezonunu açıyoruz. Yarın da İzmir yarış sezonunu açacağız. İlkbahar-yaz yarış sezonu ile birlikte, 2 yaşlı taylar ilk kez yarış koşmaya başlar. 3 yaşlı taylar için grup ve klasik koşular dediğimiz her yıl aynı tarihlerde koşulan en önemli yarışları koşmanın zamanıdır. Tay denemeler, Sait Akson, Kısrak Koşusu ve tabii ki en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koştuğumuz Gazi Koşusu; en prestijli koşularımızı çim pistte koşmanın heyecanı çok başkadır. Gazi Koşusu'nun 95'incisini bu yıl 27 Haziran Pazar günü koşacağız. At yarışları bir temaşa sporudur ve tabii ki yarışseverlerle birlikte paylaşıldığı zaman güzeldir. Bir arada heyecan artar ve keyifli olur. Tüm atçılar, jokeyler ve tabii ki atlarımız son derece hassas, duyarlı varlıklardır. Ortamın enerjisini, heyecanını fazlasıyla hissederler. Hep birlikte yarışseverlerimizle hipodromlarda buluşacağımız, bu tarifsiz heyecanı paylaşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu an önceliğimiz tabii ki sağlık ve alınan önlemlerle pandeminin bir an önce sona ermesidir" diye konuştu."TÜM HİPODROMLARIMIZA TSE COVİD-19 GÜVENLİK HİZMET BELGESİ VERİLDİ"Çok disiplinli bir çalışma ile pandemi kurallarına uyarak hareket ettiklerini belirten Gülnur Gülerce, "Biz Türkiye Jokey Kulübü olarak, pandeminin ilk günlerinden itibaren gerekli tüm önlemleri en üst seviyede aldık ve almaya devam ediyoruz. Tüm kurallara harfiyen uyuyoruz. Böylesine proaktif ve disiplinli davranmamız sonucunda resmi makamlarca, örnek bir kurum olarak gösterildik. Yapılan denetimler sonucunda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından her hipodromumuza 'TSE Covid-19 Güvenlik Hizmet Belgesi' verildi. Bununla da gurur duyuyoruz. Tüm toplum olarak bu şekilde disiplinli davranmak zorundayız. Hepimiz normal hayatımıza dönmek istiyoruz ama bunu başarabilmenin tek yolu hem kendimizi hem de çevremizi korumak ve pandemiyi sonlandırmak için alınan önlemlere ve kurallara harfiyen uymaktır. Yeni sezonumuzun tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.İLK KOŞUYU GÜLCEM KAZANDIVeliefendi Hipodromu'ndaki ilkbahar-yaz sezonunun ilk koşusu 1000 metre kum pistte yapıldı. 3 yaşlı safkan Arap atlarının mücadele ettiği yarışta birinciliği Gülcem isimli at, jokeyi Ayhan Kurşun ile kazandı.GAZİ ADAYLARI PİSTE ÇIKTIGazi Koşusu heyecanının da şimdiden başladığı ilk gün 3 yaşlı İngiliz safkanları da bu dev derbinin provasını yaptı. 1400 metre çim pistte startı verilen Serbest Handikap Orhan Meker Koşusu'nda Jacinda adlı safkan jokeyi Müslüm Çelik ile rakiplerine üstünlük sağladı. Günün bir diğer önemli mücadelesinde ise yine 1400 metre çim pistte Ergin Talay Koşusu heyecanı yaşandı. Bu yarışta ise 4 erkek rakibi yanında tek kısrak olan Light Of Darkness, jokeyi Özcan Yıldırım ile birinci oldu.BU SENE YAPILACAK ÖNEMLİ YARIŞLARIN TAKVİMİ8 Mayıs Cumartesi: TBMM16 Mayıs Pazar: Erkek ve Dişi Tay Deneme29 Mayıs Cumartesi: Tarım ve Orman Bakanlığı6 Haziran Pazar: Kısrak ve Sait Akson25 Haziran Cuma: İstiklal Savaşı27 Haziran Pazar: Gazi25 Temmuz Pazar: Avrasya, Niğbolu5 Eylül Pazar: Topkapı, Boğaziçi25 Eylül Cumartesi: Ankara26 Eylül Pazar: Türkiye Jokey Kulübü2 Ekim Cumartesi: Hatay24 Ekim Pazar: Çaldıran30 Ekim Cumartesi: Cumhuriyet ve CumhurbaşkanlığıALTILI GANYAN SAATLERİ DEĞİŞTİTürkiye Jokey Kulübü bugün yaptığı açıklamayla altılı ganyan saatlerinde değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada, " İçişleri Bakanlığı'nca 14.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlanan yeni kısmi kapanma önlemleri çerçevesinde, pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının saat 19.00'a alınmış olması nedeni ile; 16 Nisan 2021 Cuma (dahil) gününden geçerli olmak üzere 6'lı Ganyan; Gündüz yarışlarında saat 14.30'da, Gece yarışlarında ise saat 17.30'da başlayacaktır. Yarışseverlerimize ilanen duyurulur" denildi.

Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı
Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı
Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı

Çocuk İzleme Merkezi, Veliefendi Hipodromu, Gazi Koşusu, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı - Son Dakika Spor


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