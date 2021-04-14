Son dakika haberleri... Atlar çime çıktı, Gazi Koşusu ateşi yakıldı

At yarışlarının mabedi olan Veliefendi Hipodromu'nda yeni sezonun çim yarışları bugün start aldı. 27 Haziran Pazar günü 95'inci kez yapılacak olan Gazi Koşusu'nun adaylarından olan 3 yaşlı safkan İngiliz atları da ilk gün pistte boy gösterdi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda ilkbahar-yaz yarış sezonu, bugün 10 koşulu programla başladı. Türkiye Jokey Kulübü yönetim kurulu üyelerinden at sahibi ve yetiştirici Gülnur Gülerce yeni sezon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.