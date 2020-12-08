Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı - Son Dakika

Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı

08.12.2020 09:10

Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı Jandarma Genel Komutanlığı, atlı jandarma birliklerinin hazırlanışını paylaştı Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, beğeni rekoru kırdı Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şubesi tarafından, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve...

Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, atlı jandarma birliklerinin hazırlanışını paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı, beğeni rekoru kırdı

NEVŞEHİR - Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya Şubesi tarafından, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görev yapan atların nasıl bir eğitimden geçtiğini anlatan kısa film hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında paylaşılan kısa filmde, atlı birliklerin JAKEM'deki eğitim birimlerinin yanı sıra Kapadokya bölgesi başta olmak üzere ülke genelindeki çeşitli turizm merkezlerinde yürütülen devriye görevlerinden görüntüler yer aldı. Hazırlanan kısa filmde, güvenliğin atlı jandarma birlikleri tarafından sağlandığı alanlar eğitim ve görevlerden kesitler müzik eşliğinde yer aldı.

JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın ile görevli personeller merkezde yürütülen çalışmaları anlattığı kısa film sosyal medya hesaplarından çok sayıda beğeni kazandı.

Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı
Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı
Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı
Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı
Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı

Kısa Film, Jandarma, Nevşehir, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atlı jandarma birliklerinin eğitimi kısa film ile anlatıldı - Son Dakika


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