Son dakika haberleri: Atlı polisler, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Atlı polisler, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı
10.10.2020 13:51
Son dakika haberine göre Atlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı.
Atlı polis ekipleri, Aydos Ormanı'nda piknikçilere yönelik denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Aydos Ormanı'ndaki piknik yerlerinde devriye görevi gerçekleştirdi.
Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşlara ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
"Aybar" ve "Ödül" isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi gün boyunca sürecek.
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