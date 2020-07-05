Son dakika haberleri! Atlı polislerden, Taksim'de denetim - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı'nda denetim yaptı.

2'si kadın 4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyardı.

Vatandaşlar ve turistler atlı birliklerle fotoğraf çektirirken, bazıları da cep telefonlarıyla kaydetti.

İstiklal Caddesi'nde de denetim yapan atlı polisler, turistik bölgelerde asayişi sağlamak ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için devriyelerine devam edecek.