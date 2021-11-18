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ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu - Son Dakika

ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu

18.11.2021 22:35

Bağcılar'da parke taşını defalarca ATM'ye fırlatarak zarar veren şahıs, mukavemette bulunduğu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar'da parke taşını defalarca ATM'ye fırlatarak zarar veren şahıs, mukavemette bulunduğu polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ATM'ye parke taşı attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saat 00.45 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ATM'ye gelen bir şahıs, eline aldığı parke taşını defalarca ATM'ye fırlatarak zarar vermeye çalıştı. Şüpheli bir süre sonra taşı da alarak ATM'nin önünden uzaklaştı.

Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere mukavemette bulundu

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, ATM'ye yakın bir bölgede duran şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada şüpheli şahıs polis ekiplerine küfür ve hakaretler ederek cebinden çıkardığı bir cisimle mukavemette bulunmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Suç kaydı olan şahsın daha öncede ATM'lere zarar verdiği anlaşıldı

Yapılan kimlik sorgusunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.B. olduğu anlaşıldı. İncelemelerde E.B.'nin daha öncede bölgede bulunan başka ATM'lere zarar verdiği için yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.B. çıkarıldığı adli makamlarca 'ev hapsi' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şahsın ATM'lere parke taşı fırlattığı anlar kamerada

Bağcılar'da şahsın ATM'ye taş fırlattığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın eline aldığı parke taşını defalarca ATM'ye fırlattığı, daha sonrada taşı alarak kameranın açısından çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu
ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu
ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu
ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu

Kemalpaşa Mahallesi, Bağcılar, Polis, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'lere parke taşı fırlatıp zarar veren şahıs polise mukavemette bulundu - Son Dakika
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