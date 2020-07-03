Son dakika haberleri! ATM'leri gezerek tek tek kontrol ettiler - Son Dakika

Son dakika haberleri! ATM'leri gezerek tek tek kontrol ettiler

Son dakika haberleri: Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirilerek yapılan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna karşı kentteki bazı banka ATM'lerini gezerek tek tek kontrol etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirilerek yapılan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna karşı kentteki bazı banka ATM'lerini gezerek tek tek kontrol etti.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların bankamatiklere yerleştirilen düzenek sayesinde vatandaşların kart ve şifre bilgilerini ele geçirerek hesaplarında harcamalar yaptığını belirtti.


Dolandırıcıların ATM'ye yerleştirdiği kamera sistemi ile şifrenin okunduğunu belirten görevliler, ATM'de işlem yapıldığı esnada şifreyi gizlemeleri gerektiğini vurguladılar.


Polis, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmalarını istedi. - KÜTAHYA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! ATM'leri gezerek tek tek kontrol ettiler - Son Dakika
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