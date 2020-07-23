Son dakika haberleri: ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı

Son dakika güncel haberi... ATM farelerinin mağdur ettiği muhtar konuştu: "Telefonuma gelen mesajla soyulduğumu anladım"ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı(Fotoğraflı)Furkan BolatTEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştiren hırsızlar, onlarca kişinin banka...

Son dakika haberleri: ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı, System.String[]

ATM farelerinin mağdur ettiği muhtar konuştu: "Telefonuma gelen mesajla soyulduğumu anladım"

ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı

(Fotoğraflı)

Furkan Bolat

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı yerleştiren hırsızlar, onlarca kişinin banka hesabını ele geçirdi. Mağdurlar arasında bulunan bir mahalle muhtarı ise, dolandırıcıların banka hesabını nasıl boşalttığını anlattı.

18 Temmuz günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir banka ATM'sine gelen şüpheli kişi veya kişiler, ATM'ye kart kopyalama aparatı yerleştirdi. 20 Temmuz'a kadar onlarca vatandaşın kredi ve banka kartı bilgilerini kopyalayan soyguncular, elde ettikleri şifrelerle o tarihlerde ATM'yi kullanan tüm müşterilerin banka hesaplarını boşalttı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bilgileri dışında banka hesaplarından para çekildiğini fark eden vatandaşlar emniyete başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ATM farelerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, banka yönetimi tarafından da gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

"TELEFONUMA GELEN MESAJ İLE SOYULDUĞUMU ANLADIM"

ATM vurgununun mağdurlarından biri de Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz oldu. Muhtar maaşını soygunculara kaptıran Dilsiz, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Bu sabah Kapaklı'da gelişen ATM dolandırıcılığında mağdurlardan biri de benim. Sabah 08.20'de telefonuma gelen mesaj ile İstanbul Sultanbeyli'den 3 bin 300 TL nakit para çekildiğini öğrendim. Bilgim dahilinde olmadığı için bir şeylerin yolunda olmadığını anlayarak bankamı aradım. Müşteri hizmetleri ile yaptığım görüşmede paranın çekildiğini doğruladılar ve soyulduğumu anladım."

"BANKA ŞUBESİ DOLANDIRILDIĞIMI SÖYLEDİ"

Ardından detaylı bilgi almak için banka şubesine gittiğini belirten Dilsiz, "Soyulduğumu anlayınca bankanın Çerkezköy'deki şubesine gittim ve dolandırıcılığa maruz kaldığımı söylediler. Ben de kartlarımı ve mobil uygulamamı iptal ettirdim. Ben bu işlemleri yaparken benim gibi birçok mağdur olduğunu öğrendim. Bankadan çıktıktan sonra konuyla ilgili şikayetçi oldum" dedi.

"HIRSIZLIK BU KADAR BASİT OLMAMALI"

ATM'lerde ekstra güvenlik önlemi alınması gerektiğini söyleyen Muhtar Dilsiz, "Bankalar bu konuda daha tedbirli olmalılar. Hırsızlık bu kadar basit olmamalı. Daha somut çözümler alınarak dolandırıcılıkların önüne geçilmeli. İnşallah en kısa sürede tüm mağdurların mağduriyetleri giderilir. Benim 3 bin 500 liram çalındı ama 25 bin ve 15 bin TL'si çalınan vatandaşlara da şahit oldum. Bu konuyla ilgili başvurduğumda benim gibi en az 20 tane daha mağdur olduğunu gördüm. Banka da bu olayı şikayetler üzerine fark etti ve mağduriyetimizin giderileceğini söylediler" ifadelerini kullandı.

(Furkan Bolat/İHA)

Tekirdağ, Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 05:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ATM soyguncuları onlarca kişinin banka hesabını boşalttı - Son Dakika
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