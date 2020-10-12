Son dakika haberi | ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada

12.10.2020 18:03

Son dakika haber... ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada -ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli böyle gözaltına alındı Bursa'da, ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli Bursa Polisi'nin başarılı operasyonuyla etkisiz...

ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada

-ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli böyle gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da, ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli Bursa Polisi'nin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın arkasından gelen bir kişi genç kadına arkasından çarparak taciz etti. Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Polise kafa atan U.I. daha sonra kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada
Son dakika haberi | ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada
Son dakika haberi | ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada
Son dakika haberi | ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada

Polis Memuru, Bursa, Taciz, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar kamerada - Son Dakika

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