Son dakika haberleri: ATO Başkanı Baran'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 23 Nisan 1920'nin istiklale kavuşmak için milli mücadele sergileyen milletin kendi egemenliğine sahip çıktığı tarih olduğunu belirterek, "Bu tarihin çocuklara armağan edilmesi, genç nesillere duyulan güvenin en büyük ifadesidir." ifadesini kullandı.

Baran, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ve TBMM'nin açılışının 101. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği milli mücadelenin, TBMM'nin açılmasıyla taçlandığını ve "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle de tüm dünyaya ilan edildiğine dikkati çeken Baran, egemenliği sürdürmenin tek koşulunun bağımsız Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğunu vurguladı.

Baran, 1924'te kutlanmaya başlanan 23 Nisan'ın 5 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini belirterek, "Salgın nedeniyle bu yıl da 23 Nisan'ı çocuklarımızla el ele kutlayamasak da bugünün önemi zihinlerimizde, coşkusu gönüllerimizde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusun kendi geleceğini inşa etme çabasının en somut örneğinin TBMM olduğunun altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920'nin istiklale kavuşmak için milli mücadele sergileyen milletin kendi egemenliğine sahip çıktığı bu tarihin çocuklara armağan edilmesi, genç nesillere duyulan güvenin en büyük ifadesidir. Ülkemizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyacak, geliştirecek ve koruyacak istikbalimizin ışığı çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum. Atalarımızdan devraldığımız bu güzel ülkenin geleceğini inşa etme görevi de nesilden nesle devam ediyor."

Baran, bu bilinç içinde bir yandan ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi için çalışmak diğer yandan da çocukları çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirmenin ortak görev olduğunu vurgulayarak, "Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Meclisin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemiz için mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.