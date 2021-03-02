Son dakika haberleri: ATO Başkanı Baran'ın vefat eden annesi Safiye Baran toprağa verildi - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın annesi Safiye Baran (87) son yolculuğuna uğurlandı.

Baran, İsmet Oğultürk Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde, ATO Başkanı Baran ve merhumenin yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO yöneticileri, siyaset, iş ve bürokrasi dünyasından isimler de hazır bulundu.