Son dakika haberleri! ATO Başkanı Baran, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması çağrısında bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu iftarların olmayacağı ramazanda, ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesinin ayın manevi iklimine uygun düşeceğini belirtti.

Baran, ramazan dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazanda salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin uygulanacağını anımsatan Baran, "Kovid-19, üretmenin, paylaşmanın, dayanışmanın önemini daha çok kavramamıza vesile oldu. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını yaşayarak, rahmet ve mağfiret ayı ramazanı tamamlamayı ve bayrama da sağlıklı erişmeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu iftarların olmayacağı ramazanda, ihtiyaç sahiplerine yönelmenin ayın manevi iklimine uygun düşeceğini ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularını idrak ettiren, manevi güzellikleriyle insanlığı kucaklayan bir ay. Bu özel ay, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı mağfiret, bolluk ve bereket ayı. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran ramazanın milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, tüm insanlığa bereket, barış ve huzur getirmesini, Kovid-19'un tüm alemden yok olmasını temenni ediyorum."