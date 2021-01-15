Son dakika haberleri... Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
15.01.2021 20:27
Edinilen son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.
Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi.
Fenerbahçe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'un Macar stoperi Attila Szalai'de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler tarafından İstanbul'a davet edilirken, bu durum Szalai'nin takımı Limassol'un resmi internet sitesinde de açıklandı.
Attila Szalai, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.
(İHA)
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