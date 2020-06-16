Son dakika haberleri... ATV'nin devrilme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

ATV'nin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, ATV'nin devrilme anı ve çevredekilerin engelli sürücüye yardım etmesi görülüyor.

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