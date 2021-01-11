Bursa'nın Harmancık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi edildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Dutluca Mahallesi'ndeki bir köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu ihbarını aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavisinin yapılmasını sağladı.
Ayrıca, köpeği yaralayan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, bu kişinin ifadesini aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Av tüfeğiyle vurulan köpeği jandarma tedavi ettirdi - Son Dakika