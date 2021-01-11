Son dakika haberleri! Av tüfeğiyle vurulan köpeği jandarma tedavi ettirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Av tüfeğiyle vurulan köpeği jandarma tedavi ettirdi

11.01.2021 16:45
Son dakika haberleri! Av tüfeğiyle vurulan köpeği jandarma tedavi ettirdi, System.String[]

Son dakika haberler... Bursa'nın Harmancık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi edildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Dutluca Mahallesi'ndeki bir köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavisinin yapılmasını sağladı.

Ayrıca, köpeği yaralayan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, bu kişinin ifadesini aldı.

Harmancık, Jandarma, Köpek, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Av tüfeğiyle vurulan köpeği jandarma tedavi ettirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 441 bin 500 liraya geriledi Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Meteoroloji uyardı! Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor Haller'i Ajax'a satan West Ham, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istiyor Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı WhatsApp'ın kararı sonrası yerli uygulama BiP'i son 3 günde 4,6 milyon kişi indirdi Son Dakika: Rekabet Kurulu Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı
Galatasaray, Onyekuru için Mopnaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Onyekuru için Mopnaco ile anlaşmaya vardı         
16:52
Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak         
16:22
Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı Arto'dan Özdemir Erdoğan'a şaşkına çeviren soru: Geçimsiz olduğunuz için mi eşiniz ve çocuğunuz Amerika'ya kaçtı         
15:39
'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı 'Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları muhabirlere saldırdı         
15:29
Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi Fenerbahçe, aradığı golü buldu! Yıldız futbolcu nefis bir golle takımını öne geçirdi         
15:06
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş Aleyna'yı öldüren eski sevgilisi, binaya kurye olduğunu söyleyerek girmiş         
14:31
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:24
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in küçük kızı: Babam hiç gelmeyecek değil mi? Yaşasın, artık dayak yemeyeceğiz         
13:06
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Altıncı kattan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
12:25
İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak         
12:16
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 16:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Av tüfeğiyle vurulan köpeği jandarma tedavi ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei