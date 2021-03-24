Son dakika haberleri: Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti

24.03.2021 10:43
Son dakika haberleri: Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti, System.String[]

Son dakika haber... Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ın ardından en çok puan toplayan takım oldu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ın ardından en çok puan toplayan takım oldu. Bordo-mavililer Avcı'nın gelişiyle elde ettiği 49 puanla yükselişini sürdürerek geçtiğimiz sezon cezası nedeniyle katılamadığı Avrupa kupalarının en üst klasmanında yer alabilmek için mücadele edecek.

Süper Lig'e verilen milli arada takımlar dinlenme fırsatı yakalarken geri kalan bölüm için ise teknik direktörler eksikleri giderme ve gelecek haftalardaki oyun planları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uzun bir aradan sonra ligin ilk 4 sırasını paylaşan 4 büyüklerde şampiyonluk hesapları yapılırken puan olarak bir adım geride bulunan Trabzonspor ise üst basamaklara doğru tırmanarak gelecek sezon Avrupa'da en üst klasmanda mücadele edebilmek için hedeflerini diri tutuyor.

Değişiklikle gelen yükseliş

Süper Lig'de ilk dört sıraya paylaşan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları arasında tek teknik adam değişikliğine giden kulüp ise bordo-mavililer oldu. Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarına ayıran bordo-mavili kulüp, Alanyaspor maçına ise Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü İhsan Dereliğioğlu ile çıkmıştı. Karadeniz ekibi, ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplamıştı.

Avcı'nın gelişinden sonraki süreçte ise Trabzonspor, 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi söz konusu dönemin ardından 54 puan toplayan Beşiktaş'ın ardından 49 puanla en çok puan toplayan ikinci takım aldı. Avcı'nın gelişinden sonra Galatasaray 45 puan, Fenerbahçe ise 42 puan topladı.

Hedef ilk dört takım arasında olmak

Süper Lig'de MKE Ankaragücü galibiyetiyle birlikte üç büyüklerin puan kaybı yaşadığı haftada bir adım daha rakiplerine yaklaşan Trabzonspor'da ilk hedef dört takım arasında kalmak. Bir maç eksiği bulunan lider Beşiktaş ile 9, Galatasaray ile 6 ve Fenerbahçe ile 4 puan fark bulunan bordo-mavililer geri kalan haftalarda rakipleriyle arasında puan farkını kapatarak üst basamaklarda yer bulmak için mücadele edecek.

Dillendirilmeyen hedef Şampiyonlar Ligi

İlk planda 4 takım arasında kalmayı hedefleyen Trabzonspor, dillendirmese de Süper Lig'in geri kalan bölümünde oynayacağı 10 maçta kendisini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak puan sıralamasını elde etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon katılamadığı Avrupa kupalarında bu sezon Teknik Direktör Abdullah Avcı ile boy göstermeyi planlayan Karadeniz ekibi 10 maçta gelmesi muhtemel puanları kazanarak sezon en iyi şekilde kapatmayı planlıyor. - TRABZON

Son dakika haberleri: Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor hedef yükseltti - Son Dakika Spor


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