Son dakika haberleri... Avcılar'da 15 Temmuz anması ve demokrasi nöbeti
Gelen son dakika haberlerine göre AVCILAR'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yapılan anma programının ardından demokrasi nöbeti tutuldu.
AVCILAR'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yapılan anma programının ardından demokrasi nöbeti tutuldu.
Avcılar Kaymakamlığı'nın organize ettiği, belediye ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin destek verdiği etkinlik, Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda yapıldı. Kaymakam Kemal İnan ile belediye başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Müftü Bekir Derin'in, darbe gecesi şehit olanlar için okuduğu dua ardından konuşan Kaymakam İnan, darbe yapanların bu kez karşılarında canlarını ortaya koyan Türk Milleti'ni gördüklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. Vatandaşlar gece saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:04 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Avcılar'da 15 Temmuz anması ve demokrasi nöbeti - Son Dakika
Son Dakika 00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm