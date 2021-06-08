Son dakika haber: AVCILAR'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ; MAHSUR KALAN YATALAK KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Avcılar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında mahsur kalan yatalak kadın, itfaiye ekipleri tarafından kucaklanarak kurtarıldı.

Avcılar Cihangir Mahallesinde 5 katlı binanın 3 'üncü katında bulunan bir dairede saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen kişiler ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı tedavi altına alındı. Yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.

YATALAK KADININ İMDADINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Yangında 4'üncü katta yaşayan, yatalak olduğu öğrenilen kadın, mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine söylemesi üzerine çalışma başlatıldı. Dairenin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, dumanların içinde kalan kadını maske taktıktan sonra çıkardı. İtfaiye ekipleri, kucakladıkları kadını apartmandan çıkardıktan sonra sağlık çalışanlarına teslim etti. Dumandan etkilenen kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini, Yangın elektrik kontağından çıkmış. Mahsur kalanların hepsi dışarı çıkarıldı. Biraz dumandan etkilendiler dedi.