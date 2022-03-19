Avcılar'da bahçede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

AVCILAR'da, yüksek duvarla çevrili bahçede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Denizköşkler Mahallesi Nazır Sokak'ta oturan ilkokul öğrencisi Nehir Aras, geçen perşembe günü okula giderken, yüksek duvarla çevrili binanın bahçesinde kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kedinin buradan çıkamadığını fark eden öğrenci, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erleri, hamile olduğu belirtilen kediyi, merdivenle indiği bahçede yakaladı. Kedi, buradan çıkarıldı.