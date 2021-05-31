Son dakika... Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; balkondan atlayan kişi kamerada - Son Dakika

Avcılar 'da marketin depo olarak kullandığı barakada çıkan yangın yanında bulunan 2 apartmana da sıçradı. 3 katlı apartmanın ikinci katında mahsur kalan kişi camdan atlayarak yaralandı. Çevredekilerin açtığı battaniyeye atlama anları kamaralara yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-648 Sokakta market sahibinin depo olarak kullandığı barakada, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan tarafta bulunan 3 katlı 2 apartmana da sıçradı. Dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2'NCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Yangında bir kişi apartmanın 2'nci katındaki evinde mahsur kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, balkondan atlayacağını söyledi. Mahsur kalan kişi, çevredekilerin açtığı battaniyenin üzerine atladı. Ancak, yere düşerek kalçasından yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kadın da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalan kişinin atladığı anlar kamaralara saniye saniye yansıdı.

"CAN HAVLİYLE ATLAMAYA ÇALIŞTI"Görgü tanığı, "Yangın var dediler hemen geldik. 2'nci katta mahsur kalmıştı ağabey. Yangın ilerlemeye başladı. Can havliyle atlamaya çalıştı. Battaniyeyi gerdik. Battaniyenin üzerine düştü. Yere kalçasının üzerine düştü" dedi.

- İstanbul