Son dakika... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

01.11.2020 15:44

Son dakika haber... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı Avcılar'da bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

İSTANBUL - Avcılar'da bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mangal yakılması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumandan etkilenen 3 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.00 civarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan binada oturan yabancı uyruklu şahıslar balkonda mangal yaparken yakılan ateş bir anda parladı.

Kontrol altına alınamayan alevler yan binanın çatısına sıçradı. Tahta yapımı olan çatı alev alırken, ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları devam eden binanın çatısı ise yangına dayanamayıp düştü. Dumandan etkilenen 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili itfaiye ekiplerinin araştırması sürüyor.

Son dakika... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı
Son dakika... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

Avcılar, İtfaiye, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı - Son Dakika


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