AVCILAR'DA CAMİDE MAHSUR KALAN KUMRUYU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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AVCILAR'DA CAMİDE MAHSUR KALAN KUMRUYU İTFAİYE KURTARDI

İhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da camiye girdikten sonra 3 gün mahsur kalan kumru, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi Hacı Osman Ağa Camii'nin açık kapısından 3 gün önce giren kumru bir türlü çıkış yolu bulamadı. Mahalle sakinlerinden biri kumrunun kurtarılabilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İtfaiye ekibi kumruyu yakaladı. Kumru daha sonra özgürlüğüne bırakıldı. Bir mahalle sakini itfaiye erlerine çabalarından dolayı teşekkür ederken, Cemaatin üzerine pisliği ve tüyleri düşüyordu. Bundan rahatsız olanlar çıkıyordu. Ama en önemlisi o da bir can, çaresiz oradan oraya uçuyordu dedi.