Son dakika haberi... Avcılar'da çocuğun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Avcılar'da çocuğun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasına yansıdı

30.03.2022 13:46

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da küçük yaştaki bir kız çocuğunun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da küçük yaştaki bir kız çocuğunun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada yanında kız çocuğu bulunan başka bir kişi, tartışan grubun yanına gitti. Tartışmanın ortasında kalan küçük çocuk, panikleyerek yerinde zıplamaya başladı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, tartışma sırasında belindeki silahı çıkaran bir kişi, kavga ettiği Esat S'ye ateş açtı.

Esat S. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı, silahın çekildiği istikametteki küçük çocuk yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Esat S, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Avcılar'da çocuğun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Avcılar'da çocuğun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Avcılar'da çocuğun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasına yansıdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Avcılar'da çocuğun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Avcılar'da çocuğun silahlı kavganın ortasında kalması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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