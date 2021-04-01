AVCILAR'DA EVİ UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER; 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda havalandırma ve ışıklandırma sistemleri yerleştirilerek, oluşturdukları sera sistemi ile esrar yapımında kullanmak üzere hint kenevirleri yetiştirildiği belirtildi. Seraya dönüştürülen evde? 70 saksıda yetiştirilen hint kenevirleri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçu ile ilgili Avcılar İlçesi'nde çalışma başlattı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün gece Ambarlı Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde imal edildiği ve satışı yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine, savcılıktan alınan izinle e saat 21.30 sıralarında evde arama yaptı. Havalandırma ve ışık sistemleri ile sera haline dönüştürülen evde 70 saksı içerisine ekili 70 kök dişi hint keneviri, 6.60 gram esrar bulundu.

Uyuşturucu madde imal ettikleri ve sattıkları tespit edilen 29 yaşındaki A.K. ile B.T.?nin Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki bir evde bulundukları tespit edilince saat 23.30 sıralarında bu adrese baskın düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken bu kişilerin üstlerinde ve kaldıkları evde 96 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki cep telefonu, yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 635 TL bulundu.

Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheliler ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.