Son dakika haberleri | AVCILAR'DA GENÇ KIZLARIN KEDİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | AVCILAR'DA GENÇ KIZLARIN KEDİ KAVGASI KAMERADA

01.04.2022 09:24

Bir son dakika haberine göre AVCILAR'da Türk ve yabancı iki grup genç kız arasında kavga çıktı.

AVCILAR'da Türk ve yabancı iki grup genç kız arasında kavga çıktı. Cep telefonu kamerasına kaydedilen kavgada taraflar güçlükle ayrıldı. Kavganın parktaki sokak kedisi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Kavga, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Türk ve yabancı uyruklu genç kızların arasındaki kavgaya zaman zaman erkekler de karıştı. Kavga araya girenler tarafından sona erdirildi. Çalıştığı iş yerinin önündeki kavganın sesini duyunca kapıya çıkıp ne olduğunu anlamak istediğini belirten Helin Avşar, Olanları uzaktan izledim. 2 Suriyeli kız ile daha sonra 6-7 kişilik grubun birbirlerine saldırdığını gördüm dedi.

KAVGAYI AYIRAN GENÇ KIZ NEDEN KEDİ YAVRUSU

Kavga eden tarafları ayıran mağaza çalışanı Oya Güneş, bağırma sesleri üzerine dışarı çıkınca ortalığın karışmış olduğunu gördüğünü söyledi. Kavgaya müdahale eden kişilerden biri olduğunu belirten Güneş şunları anlattı

17-18 yaşındaki Suriyeli iki kız, Türk kızlara saldırıyorlar. Taraflar, saç saça, baş başa kavga ediyorlardı. Ne olup bittiğini öğrenmeye başladım. Öğrenince de müdahale ettim. Esenyurt'ta oturan Suriyeli iki kız, aşağıdaki Halide Edip Adıvar Parkı'nda gördükleri yavru kediyi alıp çantalarına koyup kendilerince sahiplenmişler. Bunu gören iki Türk kızı kedi yavrusunu kesmek için götürdüklerini öne sürerek karşı çıkmışlar. Kedileri çok sevdiğim için hemen müdahil oldum. Biraz yukarıda bir daha birbirlerine girmişlerdi. Araya girdim kediyi aldım. Kızlardan biri kediyi koltuğunun altına almış bir taraftan küfrediyor, diğer taraftan kavga ediyorlardı. Onları ayırdım. Zabıta ve polisler geldi, onları aldı.

Son dakika haberleri | AVCILAR'DA GENÇ KIZLARIN KEDİ KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri | AVCILAR'DA GENÇ KIZLARIN KEDİ KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri | AVCILAR'DA GENÇ KIZLARIN KEDİ KAVGASI KAMERADA

YORUMLAR
500
Avcılar'da genç kızların kedi kavgası kamerada Avcılar'da genç kızların kedi kavgası kamerada İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Suriyeli, kavga, kedi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AVCILAR'DA GENÇ KIZLARIN KEDİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Gaziantep'te lokantada patlama! Ortalık savaş alanına döndü
09:02 Zelenski hain olduğu gerekçesiyle 2 Ukraynalı generalin rütbesini söktü, isimlerini açıkladı
09:01 Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı: Örgütü onlar aracılığıyla yönetiyor
08:58 Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 09:32:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | AVCILAR'DA GENÇ KIZLARIN KEDİ KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement