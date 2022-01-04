Son dakika haberi: AVCILAR'DA İTFAİYE ERİNDEN YARALI SÜRÜCÜYE; SAPASAĞLAM ADAMSIN - Son Dakika

AVCILAR'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansa taşınırken bir itfaiye eri, "Sapasağlam adamsın" diyerek teselli etti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DSA 90 plakalı otomobili kullanan Furkan Aydoğdu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp savruldu. Aydoğdu aracın içinde sıkışıp yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü, araçtan çıkardı. Sedye ile ambulansa taşınan Aydoğdu'ya, bir itfaiye eri, "İyisin bir şeyin yok. Sapasağlam adamsın" diyerek teselli verdi. İlk müdahalenin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Aydoğdu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"60-70 KİLOMETRE HIZLA VURDU"

Yaşanan kazayı anlatan Tuncay Çetin, "Telefonla oynuyordu ya da bir şey vardı. Çünkü, önü açıktı. Buradaki direğe ortalama 60-70 kilometre hızla vurdu. Vurduktan sonra ters dönüp bu hale geldi" dedi.

"ARABAMIN ÖN CAMINI ARABANIN BİR PARÇASI KIRDI"

Aydınlatma direğine çarpan araçtan kopan parçanın kendi otomobiline geldiğini söyleyen Erol Yurtseven, "Arkadan makas ata ata geliyordu. Aynadan gördüm. Sonra bir tarafa doğru kaçtım. Arka lastiğini duvara vurdu. Sonra havaya kalktı, ters döndü. Çocuk sıkıştı, kaldı orada. Benim arabamın ön camını arabanın bir parçası kırdı. Düştü önü. Aynadan görmesem yüzde 90 bana vuracaktı" ifadelerini kullandı.