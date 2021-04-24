İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER - Son Dakika

İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER

24.04.2021 23:13

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarındaki pazarcı tezgahını ateşe veren kişiler kaçtı.

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarındaki pazarcı tezgahını ateşe veren kişiler kaçtı. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler diğer tezgahlara ve çadır kaplamaya sıçramadı.

Ambarlı Kapalı Semt pazarına gelen kimliği belirlenemeyen bir grup genç, buradaki yan yana dizili Pazar tezgahlarından birini iddiaya göre ısınmak için ateşe verdi. Pazar alanındaki tezgahların hemen yanındaki merdiven altında yakılan tezgahtan yayılan dumanı fark eden güvenlik görevlisi ve çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye yanan pazarcı tezgahını alevler diğer tezgahlara sıçramadan söndürürken, kaçan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER
İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA KAPALI SEMT PAZARINDAKİ TEZGAHI ATEŞE VERDİLER - Son Dakika


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