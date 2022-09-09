Son dakika haberleri... AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI: YARALILAR VAR(1)

AVCILAR'da iki metrobüs çarpıştı. Yaralıların olduğu kazada ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaza saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden metrobüs şoförü karşı şeritten gelen bir başka metrobüsle çarpıştı. Arkadan gelen iki metrobüste kaza yapan metrobüslere çarptı. Toplamda 4 metrobüsün karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Metrobüs içinde sıkışan iki kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri aksarken, uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.