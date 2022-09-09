Son dakika haberleri | Avcılar'da metrobüs kazasının ardından yaşananlar cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Avcılar'da metrobüs kazasının ardından yaşananlar cep telefonu kamerasında

09.09.2022 20:13
Son dakika haberleri | Avcılar'da metrobüs kazasının ardından yaşananlar cep telefonu kamerasında

Son dakika haberi... AVCILAR'da 4 metrobüsün karıştığı kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da 4 metrobüsün karıştığı kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Sosyal Tesisler Durağı'nın yakınında meydana geldi. İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Ardından 2 metrobüs de duramayarak, kaza yapan metrobüslere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 2 vatandaşı metrobüsten çıkardı. Kaza noktasında ekiplerin çalışmaları devam ederken kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Avcılar'da metrobüs kazasının ardından yaşananlar cep telefonu kamerasında - Son Dakika

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