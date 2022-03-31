Avcılar'da motosikleti ayakta sürdü, tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da motosikleti ayakta sürdü, tehlikeli yolculuk kamerada

31.03.2022 09:27
Avcılar'da motosikleti ayakta sürdü, tehlikeli yolculuk kamerada

AVCILAR'da motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

AVCILAR'da motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntüler, Tahtakale Mahallesi'ndeki Yoluç Caddesi'nde hareket halindeki bir otomobilde bulunanlar tarafından önceki gün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yoldaki iki motosikletten birini kullanan sürücünün zaman zaman ayağa kalkarak kollarını açtığı görülüyor. Kendisinin ve yoldaki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktuğuna aldırmayan sürücü bir süre sonra hızlanarak gözden kayboluyor.


Avcılar'da motosikleti ayakta sürdü, tehlikeli yolculuk kamerada
Avcılar'da motosikleti ayakta sürdü, tehlikeli yolculuk kamerada
Avcılar'da motosikleti ayakta sürdü, tehlikeli yolculuk kamerada
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da motosikleti ayakta sürdü, tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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