AVCILAR'DA ÖLDÜRÜLEN OTELCİ ÇİFTİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

AVCILAR'DA ÖLDÜRÜLEN OTELCİ ÇİFTİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL'da öldürülen otel işletmecisi karı-koca Esra Yıldız ile Nuri Yıldız'ın öldürüldükleri gece son kez güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL'da öldürülen otel işletmecisi karı-koca Esra Yıldız ile Nuri Yıldız'ın öldürüldükleri gece son kez güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Çift akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat arayla işlettikleri otelden çıkarken görülüyorlar. Beyoğlu'nda çiftin işlettiği otellerden birinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce saat 21.21 sıralarında Esra Yıldız'ın otelden çıkıyor. Hızlı adımlarla ilerleyen Esra Yıldız saniyeler içinde kameranın görüş açısından çıkıyor. Polis ekipleri Esra Yıldız'ın bir taksiye binerek Avcılar'da bulunan evine gittiğini tespit etmişti. Bu görüntüden yaklaşık yarım saat sonra saat 21.53 sıralarında bu kez Nuri Yıldız, otelden ayrılıyor. Nuri Yıldız yürüyerek ayrıldığı otelden otoparkta bulunan aracına gitmiş ardından Haznedar'da buluştuğu iki şüpheli tarafından öldürülmüştü.

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