Son dakika haberi: AVCILAR'DA OTOMOBİL VE OYUN SALONUNDAKİ HIRSIZLIK KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika

AVCILAR'da 2 araç ve bir oyun salonundan para, telefon ve mont çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli, güvenlik kamera kayıtları sayesinde yakalandı.

Yeşilkent Mahallesinde 4 Ocak'ta bir servis minibüsünü kullanan E.K.'nin geçen ay aracı park etmesinden sonra arka tarafa geçtiği sırada kapıyı açan bir kişi 500 TL parasını alıp kaçtı. 20 Ocak akşamı ise ekmek almak için aracını fırının önüne park eden B.A.'nın cep telefonunu çalındı. Son olarak 13 Şubat akşamı U.K.'nin arkadaşları ile gittiği oyun salonunda astığı montu çalındı.

Şikayetler üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç hırsızlıkla ile ilgili güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Hırsızlıkların benzer suçlardan birçok kaydı olan H.A. ve A.Y. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. İki şüpheli, Yeşilkent Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.