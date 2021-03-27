Olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen E.B. serbest bırakıldı.

Ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, çalınan kolide bulunan 18 adet güneş gözlüğü ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 'nde park halindeki otomobilin içerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu kolinin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Avcılar 'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Avcılar'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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