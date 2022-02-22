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Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

22.02.2022 03:21
Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberleri: Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki kazada yaralananlardan 2'si daha kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Avcılar'da TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 68 HY 263 plakalı otomobil, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

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Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı Avcılar'da otomobil park halindeki tıra çarptı Son Dakika | TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika | TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu, Avcılar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Avcılar'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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