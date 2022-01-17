Üye Girişi
Son dakika haberleri... Avcılar'da polisin baskınını fark eden şüpheli uyuşturucuyu klozete döküp sifonu çekti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avcılar'da polisin baskınını fark eden şüpheli uyuşturucuyu klozete döküp sifonu çekti

17.01.2022 12:01
Son dakika haberleri... Avcılar'da polisin baskınını fark eden şüpheli uyuşturucuyu klozete döküp sifonu çekti

Son dakika haberi: AVCILAR'da operasyonda eve polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli uyuşturucu maddeleri klozete dökerek sifonu çekti.

AVCILAR'da operasyonda eve polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli uyuşturucu maddeleri klozete dökerek sifonu çekti. İki şüphelinin tutuklandığı operasyonda ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 10 bin TL'ye yakın para ve bir miktar dövize el konuldu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 Ocak akşamı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Belirlenen adres ve çevresinde bulunan görevliler G.B.'.yi şüphe üzerine durdururken üzerinde 2.20 gram esrar buldu. Bu kişinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği anlaşılan adrese giren ekipler K.B.K.'yi gözaltına alırken içeride 24 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. İfadesi alınan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki E.Ç.'den aldığını söyledi. Aynı gece bu kişi de gözaltına alındı. E.Ç.'nin polislerin geldiğini fark edince evde bulunan uyuşturucu maddeyi klozete dökerek üzerine sifon çektiği anlaşılırken, klozette kalan kısım gerekli incelemeler için muhafaza altına alındı. Polis aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 9 bin 555 TL, 200 dolar, 20 sterlin ve 1 cep telefonuna el koydu.Gözaltına alınan E.Ç.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak-satmak, bulundurmak' ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden G.B.  serbest bırakılırken, K.B.K. ile E.Ç. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan tutuklandı.


Son dakika haberleri... Avcılar'da polisin baskınını fark eden şüpheli uyuşturucuyu klozete döküp sifonu çekti
YORUMLAR
500

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avcılar'da polisin baskınını fark eden şüpheli uyuşturucuyu klozete döküp sifonu çekti - Son Dakika


Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır         
18:12
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Avcılar'da polisin baskınını fark eden şüpheli uyuşturucuyu klozete döküp sifonu çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement