Avcılar'da yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde yangın - Son Dakika

Avcılar'da yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde yangın

İSTANBUL - Avcılar'da 3 katlı bir binanın son katındaki yabancı uyruklu şahısların yaşadığı dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Oymak Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3. Katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.