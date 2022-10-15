Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki D-100 yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden hafif ticari aracın sürücüsü direksiyonu aniden sağ taraftaki kavşağa kırdı. Bu sırada arkasından gelen motosikletli kurye duramayarak hafif ticari araca çarptı. Savrulan motosikletteki sürücü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Güvenlik kamerası ile kaydedilen kazada çeşitli yerlerinden yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... AVCILAR'DAKİ MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA - Son Dakika

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