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Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı - Son Dakika

Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı

06.09.2021 13:55
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı, System.String[]

AVCILAR'da ayakkabı imalathanesinin olduğu patlama meydana gelen bina ile bitişiğindeki ağır hasar gören apartmanın yıkımına başlandı.

AVCILAR'da ayakkabı imalathanesinin olduğu patlama meydana gelen bina ile bitişiğindeki ağır hasar gören apartmanın yıkımına başlandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın alt katındaki ayakkabı imalathanesinde geçen 7 Ağustos akşamı çok şiddetli iki patlama meydana geldi. İlk etapta yapılan değerlendirmelerin aksine doğalgaz bulunmayan binadaki patlamanın imalatta kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı ön plana çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme ardından patlama olan bina ile bitişiğindeki bir binanın kolonlarının hasar gördüğü belirleterek yıktırılmalarına karar verildi.

İşyerine bitişik binada oturan bir kişi ile eşinin ağır yaralanmasına neden olan patlama ile birlikte çıkan, itfaiyenin söndürmede zorlandığı yangından sonra alınan yıkım kararı doğrultusunda yıkım için görevliler ve iş makineleri bu sabah çalışmaya başladı. İş makineleri ile büyük hasar gören iki binanın yıkım çalışmalarının birkaç saatte tamamlanması bekleniyor. Komşuları, tehlike arz eden binanın yıktırılmasına çok sevindiklerini belirterek, özellikle bitişikteki binaya gece gelen kimliği belirsiz kişilerin burada gezdiğini, kullanılabilir atık malzeme aradığını söyledi.Patlama olan binanın diğer yanındaki binada bulunanlar olası hasar görme tehlikesine karşı tahliye edilirken, bitişik bina sakinlerinden Cem Bolat, yıkımın çok geciktiğini belirtirken, "Olay her halde çözülmedi. Sonucu belli olmadı. Normal şartlarda perakende ayakkabı satışı yapıyordu. Ancak ham madde koyuyordu, bunu da söylemiyor. Olay uzayacak. Savcılık soruşturmaya devam ediyor" diye konuştu.  Komşulardan Recep Dinler, "Yıktırılması iyi oldu. Her gün bizim için riskti. Akşamları insanlar girip çıkıyordu. İyi ki yıkım oldu" dedi.Yıkım firmasında görevli Savaş Gültekin, çevresi için risk oluşturan binanın yıkımı için gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını belirterek, "Zararsız ziyansız bugün yıkar, yarın enkazı kaldırırız" diye konuştu.


Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı
Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kimyasal, Doğalgaz, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı - Son Dakika


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