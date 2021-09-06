Avcılar'daki patlamada büyük hasar gören iki bina 30 gün sonra yıktırıldı - Son Dakika

AVCILAR'da ayakkabı imalathanesinin olduğu patlama meydana gelen bina ile bitişiğindeki ağır hasar gören apartmanın yıkımına başlandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın alt katındaki ayakkabı imalathanesinde geçen 7 Ağustos akşamı çok şiddetli iki patlama meydana geldi. İlk etapta yapılan değerlendirmelerin aksine doğalgaz bulunmayan binadaki patlamanın imalatta kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklandığı ön plana çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme ardından patlama olan bina ile bitişiğindeki bir binanın kolonlarının hasar gördüğü belirleterek yıktırılmalarına karar verildi.